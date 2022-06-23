Son dakika! Sultanbeyli'de yumruklu sopalı kavga kamerada

SULTANBEYLİ'de bir lokanta çalışanları ile yediklerinin parasını ödemediği iddia edilen müşteri arasında yumruklu, sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Ziya-ül Hak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir lokantaya gelen müşteri, yediklerinin parasını ödemek isteyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavga mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve işyeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel