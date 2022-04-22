Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada arbede yaşandı.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada arbede yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada marketin manav reyonundaki ürünler zarar gördü. 

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Emir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, manav reyonundan ürünlerin alınıp fırlatılması ve tarafların birbirlerini ittirmesi görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.  


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title