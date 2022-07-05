Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de bir otomobilden taksi durağına silahla ateş açıldı
AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de kapalı taksi durağına otomobille gelen saldırganlar silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.
Sultanbeyli'de kapalı taksi durağına otomobille gelen saldırganlar silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki taksi durağına otomobille gelen saldırganlar, silahla ateş açtı.
Saldırganlar, geldikleri otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırı sırasında taksi durağının kapalı olduğu anlaşılırken caddeyi güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, olay yerindeki çok sayıda boş kovanları topladı.
Saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.
AA / Şükrü Gündüz - Güncel