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Son dakika haberleri | Süleyman Soylu: Semra Güzel, Edirne'ye Giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin Başarılı Operasyonu ile Yakalandı

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Son dakika haberleri | Süleyman Soylu: Semra Güzel, Edirne'ye Giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin Başarılı Operasyonu ile Yakalandı

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yakalandığı açıkladı. Soylu, “Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığı açıkladı. Soylu, "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" dedi.

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu. Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı."

NE OLMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2017 yılında Adıyaman'da düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı bir teröristin cep telefonunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı. Güzel'in dokunulmazlığı, geçen mart ayında, TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin önerisi ile ayında yapılan açık oylamada, 52 'hayır' oyuna karşı 327 'evet' oyuyla kaldırılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Süleyman Soylu Semra Güzel İstanbul Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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