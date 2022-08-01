Son dakika haberleri! Sulama kanalına düşen Mahmut, ölü bulundu (2) Son dakika gelişmesine göre CANSIZ CESEDİ BULUNDUŞanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Devizan'ın cansız bedeni bulundu. CANSIZ CESEDİ BULUNDU Şanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Devizan'ın cansız bedeni bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Davizan'ın cesedi kaybolduğu bölgeden 20 kilometre uzaklıktaki Anaz Mahallesi'nde bulundu. Sulama kanalından çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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