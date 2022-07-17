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Son dakika haberleri... Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradığı iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi oldu

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberleri... Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradığı iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi oldu

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçede esnaflık yapan baba ve 3 oğlu tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçede esnaflık yapan baba ve 3 oğlu tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet eden Bildik'in yanına gelen iş yeri sahibi M.T. ve oğulları S.T, S.T. ve B.T, belediyeye ait yere işgaliye bedelini ödemeyeceklerini söyledi.

Daha sonra hakaret ve tehditte bulunan baba ve 3 oğlu, Başkan Bildik'i darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Bildik, olayın ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek rapor aldı ve şikayetçi oldu.

Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden S.T. ile S.T. gözaltına alındı.

Bildik, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kişiler hakkında emniyete giderek şikayetçi olduğunu belirterek, "Şu anda sol omzumu kaldıramıyorum, parmağımda çatlak var. Kollarımda ve bacaklarımda sıyrık var. Çok şükür ağır bir durumumuz yok." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Murat Abalı da Bildik'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, tüm teşkilat mensuplarının başkanın yanında ve arkasında olduğunu kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

İsmail Bildik Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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