Son dakika haberleri... Şuhut'ta samanlık yangını Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hallaç köyünde Ali Yaşar'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, çok sayıda saman balyasının yandığı bildirildi. Güncel AA / Arif Yavuz Karahisar İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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