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Son dakika haberleri! Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi

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Son dakika haberi: Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Sağanak yağışlar nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Sel felaketinde 34 bin 328 evin zarar gördüğü ve 46 bin 428 evin ise tamamen yıkıldığı belirtilirken, 225'ten fazla kamu tesisinin ve 108'den fazla mağaza ile deponun da hasar aldığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sudan Güncel Haberler Son Dakika

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