Son dakika haberleri | Sudan'daki sel felaketi Güncel Haberler Son dakika habere göre Cezire eyaletinde selde yıkılan evlerden görüntüler Sular altında kalan yollar ve evler Sel mağdurları ile röportaj CEZİRE - Sudan'daki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Cezire eyaletinde selde yıkılan evlerden görüntüler Sular altında kalan yollar ve evler Sel mağdurları ile röportaj CEZİRE - Sudan'daki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle Sudan'ın El Cezire eyaletine bağlı Um Deginat bölgesindeki birçok yeri su bastı. Güncel Kaynak: AA / Dirar Maad Sudan Güncel Haberler Son Dakika

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