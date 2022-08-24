Son dakika haberleri | Sudan'daki sel felaketi
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Son dakika habere göre Cezire eyaletinde selde yıkılan evlerden görüntüler Sular altında kalan yollar ve evler Sel mağdurları ile röportaj CEZİRE - Sudan'daki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.
Cezire eyaletinde selde yıkılan evlerden görüntüler
Sular altında kalan yollar ve evler
Sel mağdurları ile röportaj CEZİRE - Sudan'daki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle Sudan'ın El Cezire eyaletine bağlı Um Deginat bölgesindeki birçok yeri su bastı.
Kaynak: AA / Dirar Maad - Güncel