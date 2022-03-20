Su yükselince Alibeyköy Barajı çöple doldu

İSTANBUL (DHA) - REKOR artışın yaşandığı Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yaklaşık 4 ay önce yüzde 17.03 olarak ölçülmüştü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ

ALİBEYKÖY Yüzde 80.69