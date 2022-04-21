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Son dakika haberleri | Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Son dakika haberleri | Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Sosyal medyada silahla paylaşım yaptığı belirlenen Pakistan uyruklu şüpheli Pendik'te gözaltına alındı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada silahla paylaşım yaptığı belirlenen Pakistan uyruklu şüpheli Pendik'te gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla çektiği videoyu sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu S.K'nin Pendik'teki adresini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada otomatik av tüfeği ile bu silaha ait şarjör ve 26 fişek ile hücum yeleği ele geçirildi.

Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan işlem yapılan zanlının sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pakistan, Pendik, Güncel, Haberler

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