Son dakika haberleri! Somaliland'daki "seçim" gösterilerinde 5 kişi hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi: Somali'den bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması için yapılan gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti. Somali'den bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması için yapılan gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, yaptığı açıklamada, Hargeysa, Burao ve Erigavo şehirlerinde düzenlenen gösterilerde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın kişinin yaralandığını belirtti. Muhalefetin düzenlediği gösteriye halkın katılmayı reddettiğini savunan Abdi, hükümetin, "yasa dışı" gösterilerin yapılmasına müsaade etmeyeceğini belirtti. Gösterilerde ölenlerin sivil ya da güvenlik görevlisi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Gösterilerde başı çeken muhalefet partisi Wadani'nin eski lideri Abdurrahman Muhammed Abdullah, hükümetin kasım ayında yapılacak seçimlerin ertelenmesi için çabaladığını belirterek seçimlere kadar gösterileri sürdüreceklerini söyledi. Wadani Partisi, 2021'de yapılan meclis seçimlerinde 31 sandalye kazanarak mecliste en fazla vekile sahip parti konumuna gelmişti. Güncel AA / Tufan Aktaş Somali Güncel Haberler Son Dakika

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