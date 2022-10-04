Son dakika haberleri... Somali'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Somali'nin orta kesiminde dün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı. Somali'nin orta kesiminde dün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı. Başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Beledveyne kentinde düzenlenen üç intihar saldırısında aralarında iki hükümet görevlisinin de bulunduğu 36 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. Hiran Valisi Ali Jeyste, yaptığı açıklamada, teröristlerin intihar saldırılarının kendilerini korkutmayacağını ve bölgedeki operasyonları durdurmayacağını söyledi. Aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 24 ağır yaralı, hava yoluyla Mogadişu'ya taşındı. Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıların, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkat çekti. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Mogadişu Somali Güncel Haberler Son Dakika

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