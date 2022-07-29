Son dakika haberleri... Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Baidoa güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, Baidoa şehrinde cuma namazının hemen ardından bomba saldırısı düzenlendiğini belirtti. Yetkili, saldırıda aralarında güneybatı eyaleti Adalet Bakanı İbrahim Lugbur'un bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Güncel AA / Adam Abu Güncel Haberler Son Dakika

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