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Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, saldırı, başkent Mogadişu'nun Banadir bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlendi.

Yola döşenen paylayıcının infilak etmesiyle 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, patlama esnasında bölgedeki bazı dükkanların da hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Mogadişu, Saldırı, Somali, Güncel, Haberler

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