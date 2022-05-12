Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Son dakika habere göre Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

bombalı saldırı, Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title