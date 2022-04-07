Son dakika haberleri... Somali Başbakanı Roble, Afrika Birliği özel temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Afrika Birliği Somali Özel Temsilcisi Francisco Madeira'yı istenmeyen kişi ilan etti, karar Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun tepkisine yol açtı.

Roble'nin ofisinden yapılan açıklamada, Madeira'nın pozisyonuna yakışmayan eylemlerde bulunduğu belirtilerek, Madeira'nın istenmeyen kişi ilan edildiği, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Fermacu ise Başbakan Roble'ye tepki gösterdi.

Fermacu, Afrika Birliği temsilcisi Madeira'nın yanlış bir eylemde bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Başbakan Roble'nin böyle önemli bir kararı alma yetkisi olmadığını ifade eden Fermacu, Dışişleri Bakanlığına Afrika Birliğinden özür dilenmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Ülkede başbakan ve cumhurbaşkanı arasında aylardır yetki tartışması yaşanıyor.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasının ardından seçim döneminde yetkileri genişletilen başbakan tek başına aldığı kararlarla Fermacu'nun tepkisini çekiyor.

Somali'de 1 yıldır tamamlanmayan seçim sürecinin bu ay bitmesi bekleniyor.