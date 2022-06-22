Son dakika haberleri! Solhan'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
AA - Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Solhan Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikata, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri katıldı.
Solhan Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, depremin ardından binadakiler tahliye edildi, itfaiye ekipleri bahçede çıkan yangına müdahale etti.
Hastane Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, emeği geçen ekiplere teşekkür etti.
AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel