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Son dakika haberleri! Solhan'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

AA - Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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Son dakika haberleri! Solhan'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Solhan Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikata, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri katıldı.

Solhan Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, depremin ardından binadakiler tahliye edildi, itfaiye ekipleri bahçede çıkan yangına müdahale etti.

Hastane Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel

İtfaiye Solhan AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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