Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı - Haberler

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Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde, panelvanda çıkan ve yol kenarındaki otlara sıçrayan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde, panelvanda çıkan ve yol kenarındaki otlara sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Söke - Kuşadası kara yolunda ilerleyen özel bir hastaneye ait 09 BF 263 plakalı panelvanda, Soğucak Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın yol kenarındaki kuru otlara da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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