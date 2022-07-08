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Son dakika haberleri | SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kısa süren silahlı çatışmada Hamza D. ve Fırat T., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelyalı Çukurova Güncel Haberler Son Dakika

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