Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... SOKAK ORTASINDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Güncel Haberler

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR'de Melih Kestel (31), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartıştığı sırada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

ESKİŞEHİR'de Melih Kestel (31), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartıştığı sırada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de apart daire kiralayan Melih Kestel, dün gece 01.30 sıralarında henüz kimliği belirlemeyen bir kişi ile Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kestel göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kestel ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öldürülen Melih Kestel, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen cinayet zanlısını yakalamak için caddedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title