Son dakika haberleri... SOKAK ORTASINDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR'de Melih Kestel (31), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartıştığı sırada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

ESKİŞEHİR'de Melih Kestel (31), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartıştığı sırada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de apart daire kiralayan Melih Kestel, dün gece 01.30 sıralarında henüz kimliği belirlemeyen bir kişi ile Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kestel göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kestel ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öldürülen Melih Kestel, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen cinayet zanlısını yakalamak için caddedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.