Haber : Son dakika haberleri! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberleri! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika habere göre ADANA'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanan Fesih Koyun (39) hayatını kaybetti.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanan Fesih Koyun (39) hayatını kaybetti. Koyun'u otomobille hastaneye götüren 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Fesih Koyun ile sokakta karşılaştığı M.E. (19) ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 kişi, Koyun'u karnından ve göğsünden bıçakladı. 2 şüpheli, ağır yaralanan Fesih Koyun'u daha sonra otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis, hastanede şüpheli tavırlar sergileyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 2 kişi, burada Fesih Koyun'u bıçakladığını itiraf etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Seyhan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title