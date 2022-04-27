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Son dakika haberleri... SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Son dakika haberleri... SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

Son dakika habere göre AKSARAY'da, SMA hastası Yasemin Elif Salman'ı (1) taşıyan özel ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

AKSARAY'da, SMA hastası Yasemin Elif Salman'ı (1) taşıyan özel ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Elif ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Aksaray-Adana yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. SMA'lı Yasemin Elif Salman'ı İstanbul'dan Adana'ya taşıyan İsmail Tatar'ın (29) kullandığı 34 VK 8397 plakalı özel ambulans, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Tatar ile acil tıp teknisyeni Melihan Atar (21) ve Yasemin Elif Salman ile annesi Hilal Salman (22) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen diğer sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

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