Son dakika haberleri: Sma Hastası 2,5 Yaşındaki Derin Demir Hayatını Kaybetti Son dakika haberine göre Edirne’de yaşayan SMA Tip-1 hastası Derin Demir hayatını kaybetti. Edirne'de yaşayan SMA Tip-1 hastası 2,5 yaşındaki Derin Demir hayatını kaybetti. Edirne'de merkez Abdurrahman mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Ahmet ve Özge Demir çiftinin bebekleri Derin Demir Bbugün hayatını kaybetti. Yurtdışı tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla yardım kampanyası yürütülen Derin Bebek yaşam mücadelesini kaybetti. SMA hastalarının sembol isimlerinden olan Derin Demir bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Izgar köyünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. ANKA / Güncel Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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