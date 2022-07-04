Son dakika haberleri: SİVEREK'TE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Camikebir mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet bulunan birbirine akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği belirlenmeyen tabancadan çıkan kurşunlar Emin İlgin'e (64) isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel