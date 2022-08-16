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Son dakika haberleri | Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

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Son dakika haberleri: Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktörün römorku, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, römorkta bulunan 5'i çocuk 23 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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