Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Son dakika haberleri... Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Necmettin Doğan (34) idaresindeki 58 HH 117 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunda şarampole devrildi, ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araçtaki yolculardan Onur Arıkan'ın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile Ahmet Turani (30) ve Akif Arıkan (40) hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Otomobil, Ankara, Sivas, Güncel, Haberler

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