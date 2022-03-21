Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 haftada 6 zanlı tutuklandı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 16,60 gram uyuşturucu madde, 24,54 gram metamfetamin, 41 uyuşturucu hap, 2 narkotik madde kullanma aparatı, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan ve hakkından işlem yapılan 34 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
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AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel