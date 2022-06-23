Son dakika haberleri: Sivas'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Suşehri girişinde yaptıkları yol kontrolünde, İran plakalı bir otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolculardan R.P. (39) ve Ş.K'ye (47) ait valizlerde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 350 led lamba, 6 takım araç farı, 4 takım ayna ve 6 takım stop lambası ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: Sivas'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.