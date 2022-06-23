Son dakika haberleri: Sivas'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri: Sivas'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
Son dakika haberleri: Sivas'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Suşehri girişinde yaptıkları yol kontrolünde, İran plakalı bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, yolculardan R.P. (39) ve Ş.K'ye (47) ait valizlerde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 350 led lamba, 6 takım araç farı, 4 takım ayna ve 6 takım stop lambası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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