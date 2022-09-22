Duvara sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı Güncel Haberler Sivas'ta apartmanın duvarına sıkışan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sivas'ta apartmanın duvarına sıkışan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Eğriköprü Mahallesi'nde bir binanın çatı oluğunun bulunduğu dış duvarında kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri duvarı kırıp iki yavru kediyi sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yavru kediler, çevredeki bir vatandaş tarafından sahiplenildi. Güncel Kaynak: AA / Serhat Zafer İtfaiye Sivas kedi Güncel Haberler

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