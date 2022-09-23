Yangında ahşap bir baraka tamamen yandı Güncel Haberler Sivas'ta ahşap bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sivas'ta ahşap bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kardeşler Mahallesi Kızılırmak kenarında bulunan Ali Fuat Güvendi'ye ait ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka tamamen yandı. Güncel Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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