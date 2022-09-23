Yangında ahşap bir baraka tamamen yandı
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Sivas'ta ahşap bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sivas'ta ahşap bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kardeşler Mahallesi Kızılırmak kenarında bulunan Ali Fuat Güvendi'ye ait ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka tamamen yandı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel