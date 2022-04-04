Son dakika haberi! Bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Son dakika haberi: Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Turan (42) ile babası Abdi (82) ve annesi İnmi Kaya (74), ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.

Son dakika haberi! Bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Güncel

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