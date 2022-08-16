Son dakika haberleri! Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama Güncel Haberler Son dakika haberine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, tutuklandı. ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-14 Ağustos'ta, il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si FETÖ/PDY, 12'si ise PKK/KCK'dan olmak üzerek 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si de tutuklanarak cezaevine gönderdi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden PKK Güncel Haberler Son Dakika

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