Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Haberler

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Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haberler... Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri stant kurdu.

Ekipler, stantları gezen ziyaretçilere yürütülen faaliyetler ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Çocuk ziyaretçilere çeşitli hediyeler veren ekipler daha sonra ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Şırnak, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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