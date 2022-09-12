Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin ve eroin ile gümrük kaçağı 1620 paket sigara, 245 puro, 65 cep telefonu aksesuarı, 40 cep telefonu, 59 elektronik sigara tütünü, 31 bazı emtia malzemesi, 24 kilogram çay, 24 tarihi eser ile 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.