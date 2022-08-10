Haber : Son dakika haberleri! Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak

Son dakika haberler... Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak.

Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak.

Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, felaketin birinci yılında ilçede çeşitli programların yapılacağı duyuruldu.

Düzenlenecek anma programına tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edilen açıklamada, anma çerçevesinde ilk olarak ilçe mezarlığının ziyaret edilerek, dualar edileceği, ardından yakınlarını kaybedenlerin evlerine ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, programın Ayancık Yalı Cami avlusunda öğle vakti okunacak mevlit ile sona ereceği kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'da da 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutulacak.

Şiddetli yağışların ardından kentte geçen yıl yaşanan selde, Bozkurt'ta 65, Küre'de 4, İnebolu'da 2 ve Çatalzeytin'de bir kişi olmak üzere 72 kişi hayatını kaybetti.

Selde hayatını kaybedenler için Bozkurt Türk Tarih Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutulacak.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Kastamonu Ayancık Sinop Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title