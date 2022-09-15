Son dakika haberleri! Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi Güncel Haberler Son dakika haberler: Sinop'ta, Valilik koordinesinde hazırlanan bir tır dolusu gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi. Sinop'ta, Valilik koordinesinde hazırlanan bir tır dolusu gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi. Valilik önündeki programda İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından sel felaketinde yaşamını yitirenler için dua edildi. Daha sonra yardım tırı AFAD ekiplerinin eşliğinde Pakistan'daki sel bölgesine uğurlandı. Programa Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer katıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Pakistan Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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