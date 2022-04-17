Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü

Edinilen son dakika haberine göre Sinop'ta çıkan yangında 15 dönümlük çalılık alan zarar gördü.

SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan yangında 15 dönümlük çalılık alan zarar gördü.

Kent merkezi Nisi Göleti yanında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi.

Yangında 15 dönümlük alanda zarar oluştu.

Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü

Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

İtfaiye, Yangın, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title