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Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce zanlının evinde yapılan aramada, 484 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Türkeli Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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