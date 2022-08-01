Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Son dakika gündem haberi... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce zanlının evinde yapılan aramada, 484 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Jandarma Türkeli Sinop Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.