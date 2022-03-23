Son dakika haberleri! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberi: Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5,90 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap ve 1,50 gram esrar ele geçirildi.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel