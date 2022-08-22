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Son dakika haberleri! Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

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Son dakika haberleri! Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheli M.C'nin Sokun köyündeki evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 178 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Kenevir bitkilerine el konulurken, zanlı gözaltına alındı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada ise 3 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Hisarcık Kenevir Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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