Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Sinop'ta "Kapan" adı verilen sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Sinop'ta "Kapan" adı verilen sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent merkezinde sahte banknotlarla alışveriş yapmaya çalıştıkları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen takibin ardından iki zanlı, "Kapan" adı verilen operasyonla bir iş yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Şüphelilerin üzerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 65 adet 100'er liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı. ???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

alışveriş Sinop Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title