Son dakika haberleri! Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Sinop'ta "Kapan" adı verilen sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Sinop'ta "Kapan" adı verilen sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent merkezinde sahte banknotlarla alışveriş yapmaya çalıştıkları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen takibin ardından iki zanlı, "Kapan" adı verilen operasyonla bir iş yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştıkları esnada yakalandı. Şüphelilerin üzerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 65 adet 100'er liralık sahte banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu alışveriş Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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