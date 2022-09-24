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Son dakika haberleri... Sinop'ta polislik hayali bulunan özel gereksinimli çocuklara polisten ziyaret

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Son dakika haberleri... Sinop'ta polislik hayali bulunan özel gereksinimli çocuklara polisten ziyaret

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta polis olma hayali bulunan özel gereksinimli 3 çocuk, polis ekiplerince ziyaret edildiİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikametgah eden ve en büyük hayali polis olmak olan özel gereksinimli...

Sinop'ta polis olma hayali bulunan özel gereksinimli 3 çocuk, polis ekiplerince ziyaret edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikametgah eden ve en büyük hayali polis olmak olan özel gereksinimli çocukları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde ekipler, çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi aktararak, çeşitli hediyeler verdi.

Bir süre çocuklarla sohbet eden polisler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların aileleri, ziyaretlerinden ötürü polise teşekkür etti. ???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Boyabat Çocuk Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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