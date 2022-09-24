Son dakika haberleri... Sinop'ta polislik hayali bulunan özel gereksinimli çocuklara polisten ziyaret

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta polis olma hayali bulunan özel gereksinimli 3 çocuk, polis ekiplerince ziyaret edildiİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikametgah eden ve en büyük hayali polis olmak olan özel gereksinimli...