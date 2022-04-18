Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Karacaören köyü mevkisinde, iki gün önce meydana gelen kazada yaralanan minibüs sürücüsü Abit Yaylaoğlu'nun 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaylaoğlu, çıkarıldığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Boyabat ilçesinde 16 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında, Yunus Akça'nın (70) kullandığı 37 DK 692 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisindeki kavşakta Abit Yaylaoğlu idaresindeki 57 AY 393 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Necati Sarı (60) yaşamını yitirmişti. Kazada Yaylaoğlu ile oğlu Ozan Arif Yaylaoğlu (17) ve Yeter Yalçın (43) ise yaralanmıştı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Karacaören, Hisarcık, Boyabat, Sinop, Güncel, Haberler

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