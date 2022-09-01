Devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü Güncel Haberler Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti. Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ayancık Orman İşletme Şefliğinin orman kesim alanında çalışan Mürsel Üstün'ün (18) kullandığı traktör, Paşalıoğlu köyünde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altında kalan Üstün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Üstün'ün cesedi, incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Coşkun Boyabat Ayancık Sinop Güncel Haberler

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