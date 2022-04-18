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Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

Son dakika haberler... Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı.

Boyabat ilçesinde 16 Nisan akşamı bir otomobil akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada yoldan geçen minibüsle çarpışmış, kazada otomobil ikiye ayrılmıştı. Otomobilde bulunan Yunus Akça (70) ve Necati Sarı'nın (60) hayatını kaybettiği kazada minibüste bulunan Abit Y., O.A.Y. (17) ve Yeter Yalçın (43) da yaralanmıştı. Minibüs şoförü Abit Y., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Abit Y., "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

(Berkan Şen/İHA)

Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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