Son dakika haberleri! Singapur ile Yeni Zelanda'dan iklim değişikliğiyle ortak mücadele kararı

Singapur ile Yeni Zelanda'nın iklim değişikliğine karşı mücadelede yeşil teknolojiler konusunda iş birliği yapacağı bildirildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Singapur Devlet Başkanı Halime Yakub ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşmek üzere dün Singapur'a üç günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Lee ile Ardern'in düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin yeni iklim değişikliği ve yeşil ekonomiyle zenginleştirileceği ele alındı.

İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil teknoloji kullanımının ve karbon emisyonunun önemine değinen Ardern, bu konuda küresel anlamda bir eylem çağına girildiğini kaydetti.

Ardern, Yeni Zelanda ve Singapur'un doğal ticari ortak olduğunu ve her iki ülkenin de serbest ve açık kurallara dayalı ticaret ve yatırıma bağlılık taahhüdünü yineleyerek, "İşletmelerimiz için gelecek yıllarda Güney ve Güneydoğu Asya'ya ihracat ve hizmet sunma ve ortak olma fırsatları da var." dedi.

Lee, her iki ülkenin de enerji geçiş teknolojisi, karbon piyasaları, sürdürülebilir ulaşım ve atık yönetimi gibi alanlarda çalışacağını söyledi.

İki ülkenin de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını şiddetle kınadığını belirten Lee, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin "sadık destekçileri" olduklarını vurguladı.

Lee, diğer ülkelerin de Singapur, Yeni Zelanda ve Şili'nin birlikte imzaladığı Dijital Ekonomi Ortaklığı Anlaşmasına (DEPA) katılmak istediğini kaydetti.

İşletmelerin dijital ortamda ticaret yapmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen DEPA, 2021 yılında yürürlüğe girmişti.