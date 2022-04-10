Silahlı çatışma ihbarından polise sürpriz kutlama çıktı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı.
Ayvalık'ın merkez mahallelerinden Zekibey'de unlu mamuller üreten Bilir Kardeşler isimli simit fırını işletmecisi Emircan Bilir, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gazetecilerle birlikte polise ilginç bir sürpriz hazırladı.
Mahalle sakinlerinden birinin 155 polis imdat hattını arayarak Emircan Bilir'in babasıyla birlikte işlettiği fırının önünde silahlı çatışma olduğu ihbarı yapmasıyla kısa sürede olay yeri polis ekipleri ve mahalle bekçileriyle doldu.