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Son dakika haberleri: Siirt'te yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberleri: Siirt'te yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı

Son dakika gündem haberi: Siirt'in Şirvan ilçesinde yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacak.

ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacak.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Ormanbağı köyü yakınlarında dağ keçisi görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, jandarmaya teslim edilen yabani dağ keçisini Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde mühendis Gökhan Şeker, sırt ve karın bölgesinden vahşi hayvan saldırısına uğrayan yaban keçisinin tedavi altına alındığını belirtti.

Şeker, dağ keçisinin tedavi ve rehabilitasyonun ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağını ifade etti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Şirvan, Siirt, Güncel, Haberler

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