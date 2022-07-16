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Son dakika haberleri: Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Son dakika haberleri: Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Siirt'te yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir tesisteki yüzme havuzuna giren Elif Eylül A, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan Elif Eylül A, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi süren Elif Eylül A, buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Elif Eylül Araştırma Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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